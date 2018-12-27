Acun Ilıcalı'nın eski eşleri Zeynep Yılmaz ile Şeyma Şubaşı'nın takı rekabeti tam gaz... Atasay'a koleksiyon hazırlayan Subaşı'nın tasarımlarının Yılmaz'ın müdavimi olduğu Tullia markasına benzediği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bu iddia, iki firma tarafından yalanlandı ancak Tullia, önceki gün sürpriz bir atak yaptı.
Ünlü mimar, Instagram'da paylaşımını yaptığı markanın bu kez profesyonel çekimi için objektif karşısına geçti. Daimi müşterileri olan ünlü mimarı marka yüzü yapan Tullia yetkililerinin bu hamlesi ise "Zeynep ile Şeyma arasındaki takı savaşı kızışacak" yorumu yaptırdı.
Subaşı, Atasay için hazırladığı yeni koleksiyonu bu kareyle ilan etmişti.
Ünlü mimar, Instagram'da paylaşımını yaptığı markanın bu kez profesyonel çekimi için objektif karşısına geçti. Daimi müşterileri olan ünlü mimarı marka yüzü yapan Tullia yetkililerinin bu hamlesi ise "Zeynep ile Şeyma arasındaki takı savaşı kızışacak" yorumu yaptırdı.
Subaşı, Atasay için hazırladığı yeni koleksiyonu bu kareyle ilan etmişti.
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