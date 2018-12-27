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  • 27.12.2018
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yönetmenliğe soyunuyor! Mert Alaş '' filmini günümüze uyarlayacak

Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı , yönetmenliğe soyunuyor. ’da yaşayan , 1968 yapımı ‘’i günümüze uyarlayacak. Alaş, film için de ile eşi ’e teklif götürdü.



Madonna, Kim Kardashian, Kate Moss ve Naomi Campbell gibi yıldızların fotoğraflarını çekerek adını tüm dünyaya duyuran Türk fotoğrafçı Mert Alaş'tan sürpriz proje… Hayatını Londra'da sürdüren ve Türkiye sevdasını her zaman dile getiren ünlü fotoğrafçı, bu kez ülkemizi Hollywood'da temsil etmek için hazırlıklara başladı.

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