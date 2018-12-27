Madonna, Kim Kardashian, Kate Moss ve Naomi Campbell gibi yıldızların fotoğraflarını çekerek adını tüm dünyaya duyuran Türk fotoğrafçı Mert Alaş'tan sürpriz proje… Hayatını Londra'da sürdüren ve Türkiye sevdasını her zaman dile getiren ünlü fotoğrafçı, bu kez ülkemizi Hollywood'da temsil etmek için hazırlıklara başladı.
- Saklambaç
- 27.12.2018
- Gazete
Mert Alaş yönetmenliğe soyunuyor! Mert Alaş 'Vesikalı Yarim' filmini günümüze uyarlayacak
Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş, yönetmenliğe soyunuyor. Londra’da yaşayan Türk fotoğrafçı, 1968 yapımı ‘Vesikalı Yarim’i günümüze uyarlayacak. Alaş, film için de Penelope Cruz ile eşi Javier Bardem’e teklif götürdü.
Madonna, Kim Kardashian, Kate Moss ve Naomi Campbell gibi yıldızların fotoğraflarını çekerek adını tüm dünyaya duyuran Türk fotoğrafçı Mert Alaş'tan sürpriz proje… Hayatını Londra'da sürdüren ve Türkiye sevdasını her zaman dile getiren ünlü fotoğrafçı, bu kez ülkemizi Hollywood'da temsil etmek için hazırlıklara başladı.
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