Şakrak bakışı

Ahmet Kural ve Şahan Gökbakar'ın bakışışına rakip çıktı. Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, önceki gün oğlu Okan Ali'yle bu sevimli karesini Instagram hesabında yayınladı.
Baba ile oğulun birbirlerine sevimli şekilde bakış atması kalpleri ısıttı. Başarılı oyuncu, bu kareye de "Şakrakoğulları Beyliği" notu düşerek yüzleri gülümsetti.
Baba ile oğulun birbirlerine sevimli şekilde bakış atması kalpleri ısıttı. Başarılı oyuncu, bu kareye de "Şakrakoğulları Beyliği" notu düşerek yüzleri gülümsetti.
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