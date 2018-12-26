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  • 26.12.2018
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Başkanı Agnelli'ye aşkı 'dan büyük jest!

Juve’nin Başkanı Agnelli, 43. yaşına girdi. , aşkına 750 bin liraya imzalı üç tablo hediye etti. Ronaldo da başkanına 3.5 milyon liralık saat gönderdi.

Eski manken Deniz Akalın'dan müstakbel eşine büyük jest... İtalya'nın futbol devi Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, 6 Aralık'ta 43. yaşına bastı. Deniz Akalın ise sevgilisine unutulmaz bir sürpriz yaptı.

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