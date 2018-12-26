Eski manken Deniz Akalın'dan müstakbel eşine büyük jest... İtalya'nın futbol devi Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, 6 Aralık'ta 43. yaşına bastı. Deniz Akalın ise sevgilisine unutulmaz bir sürpriz yaptı.
Eski manken Deniz Akalın'dan müstakbel eşine büyük jest... İtalya'nın futbol devi Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, 6 Aralık'ta 43. yaşına bastı. Deniz Akalın ise sevgilisine unutulmaz bir sürpriz yaptı.
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