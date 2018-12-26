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  • 26.12.2018
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Furya Arabesk!

Furya Arabesk!
Şarkıcı Mehmet Erdem, 'nın yeni eğlence merkezi GECE Nakkaştepe'de sahne aldı. Sahne öncesi kulisinde gazetecilerle sohbet eden Erdem, "Bu aralar arabesk söylemek furya. Ama bizim ki ondan değil. Zaten çok seviyoruz. Bir de benim sıfata bakınca direk anlıyorsunuz" diyerek espri yaptı...

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