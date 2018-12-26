Bir süredir ekrandan uzak kalan Burcu Biricik'in keyfine diyecek yok… Her anını reklamcı eşi Emre Yetkin'le geçiren Biricik, önceki gün de eşiyle çektiği bu romantik kareyi paylaştı.
Güzel oyuncu, eşinin kendisini öptüğü anı paylaşarak aşklarıyla imrendirdi. İki yıllık evli çiftin bu karesi beğeni rekoru kırdı. İkilinin bir örnek beresi de gözlerden kaçmadı...
Güzel oyuncu, eşinin kendisini öptüğü anı paylaşarak aşklarıyla imrendirdi. İki yıllık evli çiftin bu karesi beğeni rekoru kırdı. İkilinin bir örnek beresi de gözlerden kaçmadı...
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