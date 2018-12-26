süredir ekrandan uzak kalankeyfine diyecek yok… Her anınıgeçiren Biricik, önceki gün de eşiyle çektiği bu romantik kareyi paylaştı.oyuncu, eşinin kendisini öptüğü anı paylaşarakİki yıllık evli çiftin bu karesi beğeni rekoru kırdı. İkilinin bir örnek beresi de gözlerden kaçmadı...