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atağa kalktı! Şampiyon filmi gişede 1 milyonu aştı

Şampiyon atağa kalktı
Efsane jokey Halis Karataş ile yarış atı 'Bold Pilot'ın hikayesini anlatan film 'Şampiyon' gişede 1 milyon barajını aştı. Film, vizyondaki 3. haftasında zirvenin ve gönüllerin u oldu.

'Şampiyon', bu yıl vizyona giren 165 film arasında bir milyon seyirci barajını aşan ilk on filmin arasına girdi. Ekin Koç ile Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı ve 500'ü aşkın salonda gösterilen film, 7 Aralık'tan bu yana gişedeki başarısını katlayarak yoluna devam ediyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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