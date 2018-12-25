Efsane jokey Halis Karataş ile yarış atı 'Bold Pilot'ın hikayesini anlatan film 'Şampiyon' gişede 1 milyon barajını aştı. Film, vizyondaki 3. haftasında zirvenin ve gönüllerin şampiyonu oldu.
'Şampiyon', bu yıl vizyona giren 165 film arasında bir milyon seyirci barajını aşan ilk on filmin arasına girdi. Ekin Koç ile Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı ve 500'ü aşkın salonda gösterilen film, 7 Aralık'tan bu yana gişedeki başarısını katlayarak yoluna devam ediyor.
'Şampiyon', bu yıl vizyona giren 165 film arasında bir milyon seyirci barajını aşan ilk on filmin arasına girdi. Ekin Koç ile Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı ve 500'ü aşkın salonda gösterilen film, 7 Aralık'tan bu yana gişedeki başarısını katlayarak yoluna devam ediyor.
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