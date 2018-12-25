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  • 25.12.2018
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ile ilişkisine ihanet gölgesi! Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı 'dan engelledi

Aşkları yılan hikayesine dönen oyuncu ile ’ın ilişkisine ihanet gölgesi düştü. Erçel, hastanede annesinin başında beklediği gece ünlü popçunun çapkınlık turuna çıktığını duyunca kılıçları çekip Dalkılıç’ı ’da engelledi.



Geçtiğimiz ay barışan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç cephesinde sürpriz gelişme… Güzel oyuncu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ailesine vakit ayırmak için popçuyla 10 aylık aşkına Eylül'de nokta koymuştu. Erçel'in gönlünü almayı başaran Dalkılıç, uslu durmayınca olanlar oldu. Popçu, ilk olarak geçtiğimiz hafta Serenay Aktaş'la gecelerde köşe kapmaca oynadı. Dalkılıç, birkaç gün sonra ise iki güzelle yakalandı.

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