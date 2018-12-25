Geçtiğimiz ay barışan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç cephesinde sürpriz gelişme… Güzel oyuncu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ailesine vakit ayırmak için popçuyla 10 aylık aşkına Eylül'de nokta koymuştu. Erçel'in gönlünü almayı başaran Dalkılıç, uslu durmayınca olanlar oldu. Popçu, ilk olarak geçtiğimiz hafta Serenay Aktaş'la gecelerde köşe kapmaca oynadı. Dalkılıç, birkaç gün sonra ise iki güzelle yakalandı.
- Saklambaç
- 25.12.2018
- Gazete
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