Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.12.2018
  • Gazete

Gigi ve 'in babaları 'den tarihi alışveriş!

asıllı ünlü modeller Gigi ve ’in işadamı babası , ’daki Christie’s ’nde açık artırmaya katıldı. Osmanlı dönemine ait üç parça için servet harcadı...




Filistin kökenli dünyaca ünlü süper model kız kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid'den tarihi alışveriş... Milyarder işadamı, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmaya katıldı. Hadid, tanıtılan Osmanlı döneminden kalma eşyalara hayran kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriGigi ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid'den tarihi alışveriş!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri