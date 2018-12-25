Filistin kökenli dünyaca ünlü süper model kız kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid'den tarihi alışveriş... Milyarder işadamı, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmaya katıldı. Hadid, tanıtılan Osmanlı döneminden kalma eşyalara hayran kaldı.
- Saklambaç
- 25.12.2018
- Gazete
Gigi ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid'den tarihi alışveriş!
Filistin asıllı ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in işadamı babası Mohamed Hadid, Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya katıldı. Osmanlı dönemine ait üç parça için servet harcadı...
Filistin kökenli dünyaca ünlü süper model kız kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid'den tarihi alışveriş... Milyarder işadamı, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmaya katıldı. Hadid, tanıtılan Osmanlı döneminden kalma eşyalara hayran kaldı.
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