Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor'u ezici bir üstünlükle yenerek UFC Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu unvanını koruyan Dağıstanlı Habib Nurmagomedov, dün TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti. Oyuncularla bir araya gelen Müslüman sporcu, yapımcı Mehmet Bozdağ ile de fotoğraf çektirdi. Bozdağ, paylaşımının altına şu notu düştü: "Habib Nurmagomedov kardeşimizi Diriliş Ertuğrul setinde ağırladık. Başarılarıyla gurur duyduğumuz Habib kardeşimizi film platomuzda misafir etmekten büyük şeref duydum..."
- Saklambaç
- 25.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.