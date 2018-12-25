Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.12.2018
  • Gazete

dizisi hayranlarına bir yenisi daha eklendi! Habib Nurmagedov da Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı

Dünya Karma Dövüş Şampiyonu da ‘’ hayranı çıktı. Müslüman sporcu dizi setini ziyaret etti...

Diriliş Habib!
Dünyaca ünlü dövüşçü Connor McGregor'u ezici bir üstünlükle yenerek UFC Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu unvanını koruyan Dağıstanlı Habib Nurmagomedov, dün TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti. Oyuncularla bir araya gelen Müslüman sporcu, yapımcı Mehmet Bozdağ ile de fotoğraf çektirdi. Bozdağ, paylaşımının altına şu notu düştü: " kardeşimizi setinde ağırladık. Başarılarıyla gurur duyduğumuz Habib kardeşimizi film platomuzda misafir etmekten büyük şeref duydum..."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriDiriliş Ertuğrul dizisi hayranlarına bir yenisi daha eklendi! Habib Nurmagedov da Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri