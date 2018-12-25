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  • 25.12.2018
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di! Derya Şensoy 'nun dan kutladı

Şensoy aşka geldi
Sarp Levendoğlu ile da çok fazla paylaşım yapmayan Derya Şensoy, bu kuralını dün bozdu. Şensoy, 36 yaşına giren sevgilisinin nü sosyal medyada kutladı.



Şensoy, 3 yıllık aşkıyla çektiği kareyi "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun sevgilisinin doğum gününe özel paylaştığı kare ise "Derya aşka geldi" yorumları yaptırdı.

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