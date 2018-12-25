Sarp Levendoğlu ile sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmayan Derya Şensoy, bu kuralını dün bozdu. Şensoy, 36 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada kutladı.
Şensoy, 3 yıllık aşkıyla çektiği kareyi "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun sevgilisinin doğum gününe özel paylaştığı kare ise "Derya aşka geldi" yorumları yaptırdı.
Şensoy, 3 yıllık aşkıyla çektiği kareyi "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun sevgilisinin doğum gününe özel paylaştığı kare ise "Derya aşka geldi" yorumları yaptırdı.
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