Ünlü popçu Sinan Akçıl ile güzel oyuncu Burcu Kıratlı, 2 buçuk aylık aşklarını bugün Amsterdam'da nikah masasına taşıyor. Cumartesi günü Akçıl'ın konseri için Hollanda'ya uçan aşıklar, bugün de Amsterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. Birkaç yakın dostunun eşlik ettiği ikili, sürpriz nikahla 2018'in son günlerinde evliler kervanına katılacak. Ünlü çift, yaz aylarında ise Türkiye'de görkemli bir düğün yapacak.
KADER BİRLİĞİ...
Popçu, "Burcu, ilk ve tek aşkım" diyerek 29 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Bu arada 36 yaşındaki Akçıl, "Kaderimi birleştirmek istediğim kişi" dediği oyuncunun gönlünü kazanmak için 3 yıl uğraştı. İkilinin nikah kararı da "Sabreden Sinan, muradına eriyor" dedirtti.
2019'a da Amsterdam'da girmeyi planlayan ikili, evlilik haberiyle hayranlarını sevindirdi.
ÜÇ YILLIK SABRIN SONU EVLİLİK
Kıratlı, dün de aşkının kendisine aldığı pembe gülleri paylaşıp Akçıl'ın romantikliğini gözler önüne serdi.
DOĞAN SAVAŞ
KADER BİRLİĞİ...
Popçu, "Burcu, ilk ve tek aşkım" diyerek 29 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Bu arada 36 yaşındaki Akçıl, "Kaderimi birleştirmek istediğim kişi" dediği oyuncunun gönlünü kazanmak için 3 yıl uğraştı. İkilinin nikah kararı da "Sabreden Sinan, muradına eriyor" dedirtti.
2019'a da Amsterdam'da girmeyi planlayan ikili, evlilik haberiyle hayranlarını sevindirdi.
ÜÇ YILLIK SABRIN SONU EVLİLİK
Kıratlı, dün de aşkının kendisine aldığı pembe gülleri paylaşıp Akçıl'ın romantikliğini gözler önüne serdi.
DOĞAN SAVAŞ
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