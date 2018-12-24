popçuile güzel oyuncu2 buçuk aylık aşklarınınikah masasına taşıyor. Cumartesi günü Akçıl'ın konseri içinuçan aşıklar, bugün debir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. Birkaç yakın dostunun eşlik ettiği ikili, sürpriz nikahla 2018'in son günlerinde evliler kervanına katılacak. Ünlü çift,yapacak.Popçu,diyerek 29yaşındaki oyuncuya övgüleryağdırmıştı. Bu arada 36yaşındaki Akçıl,dediği oyuncunungönlünü kazanmak içinİkilinin nikahkararı dadedirtti.2019'a da Amsterdam'da girmeyi planlayan ikili, evlilik haberiyle hayranlarını sevindirdi.Kıratlı, dün de aşkının kendisine aldığı pembe gülleri paylaşıp Akçıl'ın romantikliğini gözler önüne serdi.