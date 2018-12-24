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  • 24.12.2018
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35. yaş gününü kutladı

Yaş 35...
Oyuncu , önceki gece sevgilisi 'nin sürpriz organizasyonuyla 35. yaşını Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda kutladı. Ayrıldıkları konuşulan oyuncu ve Şekerci ise kutlama sonrası objektiflere birlikte poz vererek iddiaları yalanladı.



Selin Şekerci- Caner Cindoruk


Doğan SAVAŞ

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