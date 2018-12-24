Oyuncu Burak Yamantürk, önceki gece sevgilisi Özge Özpirinçci'nin sürpriz organizasyonuyla 35. yaşını Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda kutladı. Ayrıldıkları konuşulan oyuncu Caner Cindoruk ve Selin Şekerci ise kutlama sonrası objektiflere birlikte poz vererek iddiaları yalanladı.
Selin Şekerci- Caner Cindoruk
Doğan SAVAŞ
Selin Şekerci- Caner Cindoruk
Doğan SAVAŞ
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