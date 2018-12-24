Şöhreti Türkiye sınırlarını aşarak Orta Doğu'dan Latin Amerika ülkelerine kadar uzanan Engin Akyürek'e sevgi seli... Ünlü oyuncu, ilk öykü kitabı 'Sessizlik'in imza gününü öncekigün D&R İstinyePark'ta gerçekleştirdi. Tüm dünyada her yaştan büyük bir hayran kitlesi bulunan Akyürek'i imza gününde yurt dışından gelen hayranları da yalnız bırakmadı. Brezilya, Porto Riko, Meksika ve Macaristan'dan ülkemize gelen ünlü oyuncunun hayranları, Akyürek'le fotoğraf çektirdi.
UZUN KUYRUK
Yaklaşık 3 saat süren imza gününde oluşan uzun kuyrukta her yaştan hayranları ile buluşan Akyürek, herkes ile tek tek ilgilenerek bir kez daha alkışları topladı.
Akyürek, Sessizlik adlı öykü kitabı için bir kez daha imza günü yaptı. İmza almak için Brezilya, Porto Riko, Meksika ve Macaristan'dan gelen hayranları, sevgileriyle şaşırttı...
DÜNYANIN SEVGİLİSİ
Akyürek'in Porto Rikolu hayranları da imza gününde hazır bulunup başarılı oyuncuyla tanışma fırsatı buldu.
UZUN KUYRUK
Yaklaşık 3 saat süren imza gününde oluşan uzun kuyrukta her yaştan hayranları ile buluşan Akyürek, herkes ile tek tek ilgilenerek bir kez daha alkışları topladı.
Akyürek, Sessizlik adlı öykü kitabı için bir kez daha imza günü yaptı. İmza almak için Brezilya, Porto Riko, Meksika ve Macaristan'dan gelen hayranları, sevgileriyle şaşırttı...
DÜNYANIN SEVGİLİSİ
Akyürek'in Porto Rikolu hayranları da imza gününde hazır bulunup başarılı oyuncuyla tanışma fırsatı buldu.
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