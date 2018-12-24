Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren 'Yanımda Kal' filminin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşuyor. Ünlü oyuncuların önceki günkü durağı da Başkent Ankara oldu.
ANKAMALL'da gerçekleştirilen etkinliğe katılan Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarım saati aşkın bir süre sevenleriyle selfie çektiren iki oyuncu, "Bu ilgi karşısında duygulanmamak elde değil" dedi.
ANKAMALL'da gerçekleştirilen etkinliğe katılan Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarım saati aşkın bir süre sevenleriyle selfie çektiren iki oyuncu, "Bu ilgi karşısında duygulanmamak elde değil" dedi.
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