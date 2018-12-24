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  • 24.12.2018
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'da 'Yanımda Kal' izdihamı

Başkent izdihamı
Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren 'Yanımda Kal' filminin başrol oyuncuları ve , 'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşuyor. Ünlü oyuncuların önceki günkü durağı da Başkent oldu.
ANKAMALL'da gerçekleştirilen etkinliğe katılan Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarım saati aşkın bir süre sevenleriyle selfie çektiren iki oyuncu, "Bu ilgi karşısında duygulanmamak elde değil" dedi.

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