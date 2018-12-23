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  • 23.12.2018
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Eskimo şapkasıyla poz verdi

Kartalkaya eskimosu
Sempatik oyuncu Seda Bakan, önceki gün çıktığı kar tatilinde neşeli yanını konuşturdu. Kartalkaya'ya giden ünlü oyuncu, soğuktan korunmak için taktığı Eskimo şapkasıyla da selfie yaptı. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Bakan, gülümsetti. Paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan oyuncu, gün boyunca kayak yaptı.

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