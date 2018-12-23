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  • 23.12.2018
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'ın eşi Selin Gökbakar'a attığı bakış 'ın Sıla'ya attığı bakışı solladı!

, ’ın pabucunu dama attı. Ünlü komedyen eşi Selin Gökbakar’a nde attığı romantik bakışla ya damga vurdu. Gökbakar, şiddet iddiasından önce Sıla’ya bakışıyla fenomen olan Kural’ı solladı!

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'a 32. doğum gününde tatil sürprizi yaptı. Ünlü komedyen, 3 buçuk yıllık eşini aralarında oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın da olduğu yakın dostlarıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a götürdü. Bu jestiyle eşini mest eden Gökbakar, sosyal medyada da fenomen olacak bir paylaşıma imza attı.

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