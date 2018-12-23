Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'a 32. doğum gününde tatil sürprizi yaptı. Ünlü komedyen, 3 buçuk yıllık eşini aralarında oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın da olduğu yakın dostlarıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a götürdü. Bu jestiyle eşini mest eden Gökbakar, sosyal medyada da fenomen olacak bir paylaşıma imza attı.