American Staffordshire Terrier cinsi köpeği Mars'ın kulaklarını 'yakışıklı olsun' diye kestiği iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ, yine hayvanseverleri kızdırdı. "Mars'ın kulakları aldığımda kesikti. Ben hayvanseverim. İspatlarsanız oyunculuğu da bırakırım" diyerek iddiayı yalanlayan Tatlıtuğ'un şimdi de kedisini 'para' karşılığı sattığı öne sürüldü.
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