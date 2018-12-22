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  • 22.12.2018
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yine hayvanseverlerin hedefinde! Kıvanç Tatlıtuğ sini sattı mı?

Köpeği Mars’ın kulaklarını kestiği iddiasıyla hayvanseverlerin tepkisini çeken , yine hedefte! Ünlü oyuncu, bu kez de Mars’ın eve sokmadığı ‘Sekiz’ adlı sini 3 bin dolara başkasına sattığı iddiasıyla hayvanseverleri kızdırdı.



American Staffordshire Terrier cinsi köpeği Mars'ın kulaklarını 'yakışıklı olsun' diye kestiği iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ, yine hayvanseverleri kızdırdı. "Mars'ın kulakları aldığımda kesikti. Ben hayvanseverim. İspatlarsanız oyunculuğu da bırakırım" diyerek iddiayı yalanlayan Tatlıtuğ'un şimdi de kedisini 'para' karşılığı sattığı öne sürüldü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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