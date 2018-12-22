Gelenek bozulmadı. atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', önceki akşamki bölümüyle yine zirveye demir attı. Başarılı dizi; Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olarak 100 program arasında birinci geldi.



Yeni bölüme Kerem Alışık'ın canlandırdığı 'Fekeli' damga vurdu. Züleyha'nın acı sözlerinden sonra yıkılan Yılmaz, feci bir kaza geçirdi. 'Manevi oğlum' dediği Yılmaz'a ulaşamayan Fekeli ise, Yamanlar çiftliğinde ortalığı birbirine kattı.

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