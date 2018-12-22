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  • Saklambaç
  • 22.12.2018
  • Gazete

: arkasındayım

Sözünün eri
Fuzuli para harcamam. Pazardan alışveriş yaparım" diyen , sosyal medyadaki 15 bin liralık kombiniyle olay olmuştu. Önceki akşam Etiler'de yemek yiyen güzel oyuncu, hakkındaki eleştiriler hatırlatılınca şöyle konuştu: "Marka da alıyorum. Beğendiklerimi pazardan ve pasajdan da seçiyorum. arkasındayım."

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