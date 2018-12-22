Fuzuli para harcamam. Pazardan alışveriş yaparım" diyen Bensu Soral, sosyal medyadaki 15 bin liralık kombiniyle olay olmuştu. Önceki akşam Etiler'de yemek yiyen güzel oyuncu, hakkındaki eleştiriler hatırlatılınca şöyle konuştu: "Marka da alıyorum. Beğendiklerimi pazardan ve pasajdan da seçiyorum. Sözümün arkasındayım."
- Saklambaç
- 22.12.2018
- Gazete
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