Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol ilk bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma geçti... Büyük bir heyecanla şubat ayını bekleyen anne Buse Varol ise önceki gün her hamile kadın gibi aşerdi. Canı, erik ve çağla çekti...







Hemen internete giren Buse Hanım, 50 gramı 40 TL erikten ve 200 gramı da 20 TL olan çağladan sipariş etti. Bir süre sonra da istedikleri getirildi. Ancak siparişlerinin çürük olduğunu görünce sinirlendi. Çürük meyveleri Instagram hesabına yükledi. Şu sözlerle sitem etti: "Sakın sipariş vermeyin yenebilecek durumda değil. Bir de boşuna para alıyorlar."







Mutlu çift şubat ayında Burak isimli bebeklerini kucaklarına alacak.