Geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Belçim Bilgin'den boşandığını itiraf ederek gündem olan Yılmaz Erdoğan, önceki akşam İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Şener Şen'in başrolünde yer aldığı 'Zengin Mutfağı' isimli oyunu izledi. Oyun sonrası gazetecilerin soru yağmuruna tuttuğu ünlü sanatçı, boşanma ve Bilgin'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.