Geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Belçim Bilgin'den boşandığını itiraf ederek gündem olan Yılmaz Erdoğan, önceki akşam İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Şener Şen'in başrolünde yer aldığı 'Zengin Mutfağı' isimli oyunu izledi. Oyun sonrası gazetecilerin soru yağmuruna tuttuğu ünlü sanatçı, boşanma ve Bilgin'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı.





Doğan SAVAŞ