Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.12.2018
  • Gazete

"Zengin Mutfağı" oyunu ile sahnelere döndü

Tiyatroyu 'Şen'lendirdi
Büyük usta , 14 yıl boyunca ara verdiği tiyatro sahnesine, 40 yıl önce ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynadığı Türk Tiyatrosu'nun ölümsüz klasiklerinden Zengin Mutfağı ile döndü. Oyunu , , gibi sanat ve iş dünyasından seyirciler izledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriŞener Şen "Zengin Mutfağı" oyunu ile sahnelere döndü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri