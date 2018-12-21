Büyük usta Şener Şen, 14 yıl boyunca ara verdiği tiyatro sahnesine, 40 yıl önce ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynadığı Türk Tiyatrosu'nun ölümsüz klasiklerinden Zengin Mutfağı ile döndü. Oyunu Emel Sayın, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz gibi sanat ve iş dünyasından seyirciler izledi.
- Saklambaç
- 21.12.2018
- Gazete
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