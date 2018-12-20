Hollywood yıldızı Meghan Markle, İngiltere tahtının 6'ncı varisi Prens Harry'nin gönlünü çaldı. Mayıs ayında yapılan düğünün ardından Sussex Düşesi unvanını aldı. Kıyafet tercihleri ve toplum içinde eşi Harry'ye karşı yakın tavırlar sergilediği için sık sık Kraliçe'den uyarı aldı. 6 aylık hamile olan Meghan, istekleriyle saray çalışanlarını da bunalttı.
Kraliyet ailesinin küçük gelini, son olarak dinlenme evi olarak hizmet veren Brinsworth Evi'ni ziyarette ortaya çıktı. Belirginleşen karnının yanı sıra kıyafeti ve takılarıyla ilgiyi üzerine topladı. Daha önce Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını tercih eden Meghan, bu kez de bir Türk takı firması olan Kısmet by Milka'ya ait 'Fatıma eli' figürlü yüzük taktı. Düşes'in, değeri 250 sterlin (yaklaşık bin 500 lira) olan yüzüğü şans, mutluluk ve sağlık getirmesi için taktığı vurgulandı.
( İşte o yüzük )
UĞUR VE ŞANS GETİRSİN DİYE...
Ortadoğu'da ve Yahudi dininde Fatıma elinin şans getirdiğine inanılıyor. Kraliyet gelininin de yüzüğü bu nedenle taktığı söyleniyor.
MADONNA DA ÇOK SEVİYOR
ABD'li şarkıcı Madonna da Türk firmanın takılarını takip eden isimlerdendi. Kendi isminin baş harfinin olduğu yüzüğü çok sevdiğini söylemişti.
Kraliyet ailesinin küçük gelini, son olarak dinlenme evi olarak hizmet veren Brinsworth Evi'ni ziyarette ortaya çıktı. Belirginleşen karnının yanı sıra kıyafeti ve takılarıyla ilgiyi üzerine topladı. Daha önce Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını tercih eden Meghan, bu kez de bir Türk takı firması olan Kısmet by Milka'ya ait 'Fatıma eli' figürlü yüzük taktı. Düşes'in, değeri 250 sterlin (yaklaşık bin 500 lira) olan yüzüğü şans, mutluluk ve sağlık getirmesi için taktığı vurgulandı.
( İşte o yüzük )
UĞUR VE ŞANS GETİRSİN DİYE...
Ortadoğu'da ve Yahudi dininde Fatıma elinin şans getirdiğine inanılıyor. Kraliyet gelininin de yüzüğü bu nedenle taktığı söyleniyor.
MADONNA DA ÇOK SEVİYOR
ABD'li şarkıcı Madonna da Türk firmanın takılarını takip eden isimlerdendi. Kendi isminin baş harfinin olduğu yüzüğü çok sevdiğini söylemişti.
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