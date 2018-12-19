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  • 19.12.2018
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Simge, sapığının peşinde!

, gibi sitelerinde adına sahte hesap açan kişiyi mahkemeye verdi.

Sapığının peşinde!
Popçu Simge, da dolandırıcı şoku yaşadı. Ünlü şarkıcı, kendisini sosyal medyada 'Simge' olarak tanıtıp sosyetik işadamları ve ünlü müzisyenlerle iletişime geçen dolandırıcıyı mahkemeye verdi. Facebook hesabı olmadığını belirten Simge, "Bir havayolu firmasında çalışan ve adımı kullanarak dolandırıcılık yapan kişiye açtığımız dava sürüyor" diye konuştu.
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