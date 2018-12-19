2019’a muhteşem 'Günaydın'! Ünlüler Günaydın gazetesinin yılbaşı partisine akın etti

Günaydın gazetesinin merakla beklenen '2019'a İlk Günaydın' partisi önceki akşam Netlog Lojistik sponsorluğu ve A46 organizasyonuyla People İstanbul'da yapıldı. Unutulmaz partiye; TV, müzik, iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Görkemli gece; Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in konuşmasıyla başladı. Günaydın ailesini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Özedincik, konuklar tarafından alkışlandı. Daha sonra müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri sahneyi devraldı.
Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl ile Mustafa Ceceli, 'Simsiyah ve Anlarsın' şarkılarına düet yaptı. Berkay, Serkan Kaya ve Merve Özbey de '2019'a İlk Günaydın' partisinde sahneye çıkan sanatçılar arasında yer aldı. Yüzlerce ünlü konuğun yan yana masalarda sohbet edip, eğlendiği partide her köşede renkli görüntüler vardı. Unutulmaz anlar yaşayan yıldızlar, gece boyunca çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından '2019'a İlk Günaydın' etiketiyle yayınlayarak coşkuyu, takipçileriyle paylaştı.
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