2019’a muhteşem 'Günaydın'! Ünlüler Günaydın gazetesinin yılbaşı partisine akın etti

gazetesinin merakla beklenenpartisi önceki akşamsponsorluğu veorganizasyonuyla'da yapıldı. Unutulmaz partiye; TV, müzik, iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Görkemli gece;konuşmasıyla başladı. Günaydın ailesini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Özedincik, konuklar tarafından alkışlandı. Daha sonra müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri sahneyi devraldı.Şarkıcı ve bestecişarkılarına düet yaptı.de '2019'a İlk Günaydın' partisinde sahneye çıkan sanatçılar arasında yer aldı. Yüzlerce ünlü konuğun yan yana masalarda sohbet edip, eğlendiği partide her köşede renkli görüntüler vardı. Unutulmaz anlar yaşayan yıldızlar, gece boyunca çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından '2019'a İlk Günaydın' etiketiyle yayınlayarak coşkuyu, takipçileriyle paylaştı.