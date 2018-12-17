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  • 17.12.2018
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ve 'in yılbaşı rotaları belli oldu

Rotaları belli oldu
Ünlüler, yeni yılı sahnede karşılayacak. Ziynet Sali, 31 Aralık'ta Kıbrıs'taki Merit Royal ile Merit Crystal Cove Hotel etkinliğinde sahne alacak.



Selami Şahin ise 'daki Merit Grand Mosta Hotel'de sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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