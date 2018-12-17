Ünlüler, yeni yılı sahnede karşılayacak. Ziynet Sali, 31 Aralık'ta Kıbrıs'taki Merit Royal ile Merit Crystal Cove Hotel etkinliğinde sahne alacak.
Selami Şahin ise Bulgaristan'daki Merit Grand Mosta Hotel'de sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
Selami Şahin ise Bulgaristan'daki Merit Grand Mosta Hotel'de sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
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