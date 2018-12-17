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  • 17.12.2018
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'ın yolunda

Tarkan'ın yolunda!
Boşandıktan sonra çapkınlıkta gaza basan Mustafa Sandal, önceki gün ilginç bir itiraf yaptı. Musti, "Hayranınla aşk yaşar mısın?" diye soran takipçisine şu yanıtı verdi:
"Aşkın herhangi bir şartı yoktur. Zaten aşıksak birbirimize hayranızdır." Musti'nin bu yanıtı 2 yıl önce hayranı Pınar Tevetoğlu ile evlenen Megastar Tarkan'ı akıllara getirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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