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  • Saklambaç
  • 17.12.2018
  • Gazete

görüntülenmekten kurtulamadı

VIP dolmuş
'ın kızı , önceki gece Bebek'teki Lucca adlı mekanda eğlendi. Akşam saatlerinde mekana gelen Ünal, gece saat 02:00'da çıkış yaptı. Gazetecileri atlatmak isteyen Irmak Ünal, panik yapınca işler arapsaçına döndü.
Kalabalık arkadaş grubunun olduğu VIP cipe binen oyuncu, yer kalmayınca bir erkek arkadaşının kucağına oturdu. Şoföre arabanın perdesini indirten Ünal, ne yaptıysa da görüntülenmekten kurtulamadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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