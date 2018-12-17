Gülşen orkestrası

Yüzü gibi kalbinin de güzel olduğunu ispatlayan bir diğer isim ise Gülşen oldu. Ünlü sanatçı, Çocuklar İçin Çal Derneği aracılığıyla Mardin'in Artuklu ilçesindeki Arpatepe Ortaokulu'na bağış yaptı.
Gülşen, derneğin açtığı müzik sınıfına çok sayıda telli, mızraplı ve vurmalı enstrüman göndererek minikleri sevindirdi. Çocuklar da ellerinde müzik aletleriyle poz verip popçuya teşekkür etti.
Gülşen, derneğin açtığı müzik sınıfına çok sayıda telli, mızraplı ve vurmalı enstrüman göndererek minikleri sevindirdi. Çocuklar da ellerinde müzik aletleriyle poz verip popçuya teşekkür etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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