Usta oyuncu Cüneyt Arkın, önceki akşam 'Türk Sineması'nı Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar' ödül törenine katıldı. Sanatçıya Grand Pera'daki gecede eşi Betül Arkın ile oğlu Kaan Cüreklibatur eşlik etti.
Törende ödüle layık görülen 81 yaşındaki sanatçı, "Tüm eski dostlarımı birer birer kaybettim. Ama Azrail beni unuttu" diyerek salondaki davetlilere duygusal anlar yaşattı.
Doğan SAVAŞ
Törende ödüle layık görülen 81 yaşındaki sanatçı, "Tüm eski dostlarımı birer birer kaybettim. Ama Azrail beni unuttu" diyerek salondaki davetlilere duygusal anlar yaşattı.
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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