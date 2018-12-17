Her yaptığıyla gündem olan Aleyna Tilki, sosyal medyada yine olay yarattı. Genç popçu, yakın dostu olan meslektaşı Aynur Aydın'a 38. yaş günü için 'Mutlu Yıllar' yazılı bir çelenk gönderdi. İkili, dün de çelengin önünde poz verdi. Tilki, bu kareyi Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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