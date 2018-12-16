Minik kızları Mihran Ela'nın iyileşmesi için günlerdir hastanede yatıp kalkan oyuncu Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, zor günleri atlattı. İkilinin 3 aylık kızları, bugün itibariyle taburcu oluyor.