Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.12.2018
  • Gazete

- çiftinin kızları den taburcu oluyor

ile eşi ’in duaları kabul oldu. İkilinin kalp ritmi bozulan ve dört gündür da tutulan 3 aylık kızları , bugün den taburcu oluyor.

Minik kızları Mihran Ela'nın iyileşmesi için günlerdir hastanede yatıp kalkan oyuncu Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, zor günleri atlattı. İkilinin 3 aylık kızları, bugün itibariyle taburcu oluyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriŞükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızları Mihran Ela hastaneden taburcu oluyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar