Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Naz Elmas'a aşk bereketli geldi… Son yıllarda yer aldığı diziler bir bir yayından kalkan güzel oyuncu, kendi kabuğuna çekilmişti. Reklam projelerinde de yer almayan Elmas için devreye 3 aylık aşkı işadamı Erol Özmandıracı girdi. Çapkın işadamı, iddiaya göre kendinden 16 yaş küçük sevgilisi için ünlü bir moda markasının yetkilileriyle irtibata geçti. Çapkın işadamının güzel oyuncuyu, birkaç firma yetkilisi ile de tanıştırdığı ve marka yüzü olması için de aracı olduğu iddia edildi.
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