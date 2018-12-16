süredir hiçbir projede yer almayanaşk bereketli geldi… Son yıllardayer aldığı diziler bir bir yayından kalkangüzel oyuncu, kendi kabuğuna çekilmişti. Reklamprojelerinde de yer almayan Elmas içingirdi. Çapkınişadamı, iddiaya göreiçin ünlü bir moda markasının yetkilileriyleirtibata geçti. Çapkın işadamının güzel oyuncuyu,veiddia edildi.