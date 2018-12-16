yıllarda tüm dünya tarafından değeri iyice anlaşılansonrade yabancıların gözdesi haline geldi. İş, sanat ve sosyete dünyasından birçok ismin tercihi olanda artan talep üzerine fırladı. Özellikle ülkelerinde gösterilenOrtadoğulu zenginler, eşsiz İstanbul'a tepeden bakan dairelere büyük ilgi göstermeye başladı. İstanbul'da penthouse dairelerin fiyatlarıçıkıyor.