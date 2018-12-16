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  • 16.12.2018
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Altın şehir ! İstanbul'da artan ilgi daire fiyaarını da yükseltti

Dünyanın en gözde şehirlerinden ’un yalılarından sonra penthouse daireleri de yabancılar tarafından kapışılıyor. Artan ilgi, fiyaarı da yükseltti. İstanbul’a tepeden bakmak, dünyanın en pahalı zevklerinden biri oldu. Şişli ve ’taki çatı katı lüks daire fiyatları, 130 milyon TL’ye kadar çıktı.



Son yıllarda tüm dünya tarafından değeri iyice anlaşılan İstanbul'un eşsiz yalılarından sonra 'penthouse' daireleri de yabancıların gözdesi haline geldi. İş, sanat ve sosyete dünyasından birçok ismin tercihi olan penthouse dairelerin fiyatları da artan talep üzerine fırladı. Özellikle ülkelerinde gösterilen Türk dizilerinde gördükleri bu lüks dairelere sahip olmayı isteyen Ortadoğulu zenginler, eşsiz İstanbul'a tepeden bakan dairelere büyük ilgi göstermeye başladı. İstanbul'da penthouse dairelerin fiyatları 10 milyon TL'den başlayıp 130 milyon TL'ye kadar çıkıyor.
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