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  • 15.12.2018
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, iddiasını yalanladı! Hadise manşetlik aşk arıyor

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan , nedenini önceki akşam açıkladı. ‘Yanımda kim olursa, adam manşetlerde yer alıyor’ diyen 33 yaşındaki popçu, ekledi: ‘Sayemde herkes ünlensin istemiyorum.’ Hadise, Beyaz’la çıkan aşk haberlerini de yalandı.




Bilinen en uzun ilişkisini yıllar önce Sinan Akçıl'la yaşayan Hadise'nin adı, müzisyenin ardından Hakan Sabancı, Fransız model Aurelien Muller ve ABD'li skydive eğitmeni Brandon Johnson gibi isimlerle anıldı. Ancak popçu, bu isimlerin hiç biriyle görüntü vermedi. Önceki akşam İstinyePark'ta gazetecilerle sohbet eden 33 yaşındaki popçuya, gazeteciler "Yıllardır sizi neden biriyle görmüyoruz?" diye sordu.

Hadise, verdiği şu yanıtla ise özgüvenini konuşturdu: "Sayemde herkes ünlensin istemiyorum. Yanımda hangi erkek olursa, adam manşetlerde yer alıyor. Bunu hak edecek biri olmalı. Hem beni hem manşeti hak etmeyen biri, beni hak edemez. Ne istediğini bilen bir kadınım. O işler öyle kolay olmaz."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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