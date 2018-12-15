en uzun ilişkisini yıllar önceyaşayanadı, müzisyenin ardındanFransız modelve ABD'li skydive eğitmenigibi isimlerle anıldı. Ancak popçu, bu isimlerin hiç biriyle görüntü vermedi. Önceki akşam İstinyePark'ta gazetecilerle sohbet eden 33 yaşındaki popçuya, gazetecilerdiye sordu.Hadise, verdiği şu yanıtla ise özgüvenini konuşturdu: