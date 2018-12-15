nefesini tutup bekledi. Dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu Netflix'in ilk Türk dizisiglobal adıyla Protector, dün yayına girdi. Byer aldığı dizi, verdiği mesajlarla dikkat çekti.simgeleri ile dolu olan dizide Yavuz isimli karakterin İstanbul'u ve sevdiklerini, ölümsüz bir düşmandan korumak için gösterdiği mücadeleye yer verildi. Dizide kullanılanİlluminati mesajı verir gibiydi! Dizideki mesajlar bununla bitmedi.karaterininİlluminati'nin sembolü sayılan çok sayıda göz vardı.