Herkes, nefesini tutup bekledi. Dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız global adıyla Protector, dün yayına girdi. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizi, verdiği mesajlarla dikkat çekti. İlluminati tarikatının simgeleri ile dolu olan dizide Yavuz isimli karakterin İstanbul'u ve sevdiklerini, ölümsüz bir düşmandan korumak için gösterdiği mücadeleye yer verildi. Dizide kullanılan tablo, gömlek ve keçi heykeli İlluminati mesajı verir gibiydi! Dizideki mesajlar bununla bitmedi. Çağatay'ın canlandırdığı Yavuz karaterinin göğsündeki dövmede, İlluminati'nin sembolü sayılan çok sayıda göz vardı.
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