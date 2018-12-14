Yıldızlar partisi

İngiliz Moda Ödülleri geçtiğimiz günlerde Londra'da yapılan törenle sahiplerine ulaştı. Törene ünlü yıldızlar ve Kraliyet Ailesi üyeleri de katıldı. Görkemli gecede dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş da ortağıyla birlikte ödül almanın gururunu yaşadı. Yakışıklı sanatçı, önceki gece ise ödül sevincini after partiyle taçlandırdı.
Mert Alaş'ın evinde yapılan partiye Kendall Jenner, Rita Ora, David Beckham, Penelope Cruz ve Kate Moss gibi birbirinden ünlü yıldızlar katıldı. Davetliler, sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip, şarkı söyledi. Partinin kahramanı Mert Alaş ise evine gelen yıldızların fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Fotoğrafların altına da şu notu yazdı: "Londra yanıyor. Tüm arkadaşlarımı ve ailemi ödül gecesinden sonra ev partisinde görmek büyük zevk. Milyonlarca kez teşekkür ederim..."
Mert Alaş'ın evinde yapılan partiye Kendall Jenner, Rita Ora, David Beckham, Penelope Cruz ve Kate Moss gibi birbirinden ünlü yıldızlar katıldı. Davetliler, sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip, şarkı söyledi. Partinin kahramanı Mert Alaş ise evine gelen yıldızların fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Fotoğrafların altına da şu notu yazdı: "Londra yanıyor. Tüm arkadaşlarımı ve ailemi ödül gecesinden sonra ev partisinde görmek büyük zevk. Milyonlarca kez teşekkür ederim..."
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