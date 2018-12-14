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  • 14.12.2018
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yok

Kendi gibi oyuncu eşi ile boşanacakları konuşulan , iddialar hakkında ilk kez konuştu. Atagül, önceki akşam ‘ yok, her şey yolunda’ dedi

Boşanma yok
Uzun süredir eşi ile görüntü vermediği için ayrıldıkları iddia edilen , önceki akşam Bebek'teydi. Atagül, ayrılık iddiasına " yok"dedi.

Ayrılığı sert bir dille yalanlayan Atagül'e katıldığı partide eşinin kendisine eşlik etmemesi ise dikkat çekti. "Her şey yolunda" mesajı veren güzel oyuncu, bu sözleriyle hayranlarını rahatlattı.




26 yaşındaki Atagül, Doğulu ile 2016'da nikah masasına oturdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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