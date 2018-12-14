Uzun süredir eşi Kadir Doğulu ile görüntü vermediği için ayrıldıkları iddia edilen Neslihan Atagül, önceki akşam Bebek'teydi. Atagül, ayrılık iddiasına "Boşanma yok"dedi.
Ayrılığı sert bir dille yalanlayan Atagül'e katıldığı partide eşinin kendisine eşlik etmemesi ise dikkat çekti. "Her şey yolunda" mesajı veren güzel oyuncu, bu sözleriyle hayranlarını rahatlattı.
26 yaşındaki Atagül, Doğulu ile 2016'da nikah masasına oturdu.
Ayrılığı sert bir dille yalanlayan Atagül'e katıldığı partide eşinin kendisine eşlik etmemesi ise dikkat çekti. "Her şey yolunda" mesajı veren güzel oyuncu, bu sözleriyle hayranlarını rahatlattı.
26 yaşındaki Atagül, Doğulu ile 2016'da nikah masasına oturdu.
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