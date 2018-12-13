Evlilik hazırlığındaki Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın sosyal medyadaki aşk şovu sürüyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün popçunun hediyesi 'Seni Seviyorum' yazılı çelenkle Instagram'da hava atmıştı. Akçıl, önceki gün de bir pozunu paylaşan Kıratlı'ya şöyle yorum yaptı:
"Bu sefer çelengi kendime yolluyorum. Sebep: Ani ölüm. Açıklama: Erken gitti, tatlı çocuktu. Ateş etmek çok yakışıyor." Kıratlı'nın paylaşımı binlerce beğeni alırken; Akçıl'ın bu yorumu ise herkesi güldürdü.
"Bu sefer çelengi kendime yolluyorum. Sebep: Ani ölüm. Açıklama: Erken gitti, tatlı çocuktu. Ateş etmek çok yakışıyor." Kıratlı'nın paylaşımı binlerce beğeni alırken; Akçıl'ın bu yorumu ise herkesi güldürdü.
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