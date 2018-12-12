Tayland'ın başkenti Bangkok'ta önümüzdeki hafta düzenlenecek Miss Universe öncesi tüm ülkelerin güzelleri, toplumlarının ulusal kostümlerini tanıttı. Görkemli yarışmada ülkemizi temsil edecek olan Tara De Vries, önceki gün yapılan gecede Hürrem Sultan kostümüyle podyuma çıktı. Salondaki izleyiciler ise Tara'nın sultan kostümüne hayran kaldı. 19 yaşındaki güzele alkış yağdırdı. Tara da kendisini alkışlayanları, kollarını açıp gülümseyerek selamladı.
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