başkentiönümüzdeki haftadüzenleneceköncesi tüm ülkeleringüzelleri, toplumlarınınulusal kostümlerini tanıttı.Görkemli yarışmada ülkemizitemsil edecek olan, önceki günyapılan gecedepodyumaSalondakiizleyiciler ise Tara'nın sultankostümüne hayran kaldı.güzele alkışyağdırdı.