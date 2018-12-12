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  • 12.12.2018
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de 'ın rüzgarı estiren kostümü büyük beğeni topladı

temsilcimiz De , önceki akşam Bangkok’ta kostümü ile sahnedeydi. Genç kızın, Tayland’da rüzgarı estiren kostümü, büyük alkış topladı.



Tayland'ın başkenti Bangkok'ta önümüzdeki hafta düzenlenecek Miss Universe öncesi tüm ülkelerin güzelleri, toplumlarının ulusal kostümlerini tanıttı. Görkemli yarışmada ülkemizi temsil edecek olan Tara De Vries, önceki gün yapılan gecede Hürrem Sultan kostümüyle podyuma çıktı. Salondaki izleyiciler ise Tara'nın sultan kostümüne hayran kaldı. 19 yaşındaki güzele alkış yağdırdı. Tara da kendisini alkışlayanları, kollarını açıp gülümseyerek selamladı.
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