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  • 11.12.2018
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Aşk 'Eser'i

Aşk Eseri
Komedyen Eser Yenenler ile 2015 4. güzeli Berfu Yıldız, önceki gün aşklarının birinci yılını kutladı. İkili, yıldönümlerinde romantik kareler paylaştı.

Beğeni yağmuruna tutulan çifte de tebrik mesajları geldi. İkiliye "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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