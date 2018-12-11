Aşk 'Eser'i

Komedyen Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız, önceki gün aşklarının birinci yılını kutladı. İkili, yıldönümlerinde romantik kareler paylaştı.
Beğeni yağmuruna tutulan çifte de tebrik mesajları geldi. İkiliye "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapıldı.
Beğeni yağmuruna tutulan çifte de tebrik mesajları geldi. İkiliye "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.