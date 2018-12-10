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Yıldızlı buluşma

’de yaşayan Begüm ile , önceki akşam bir partide dünyaca ünlü model ile bir araya geldi.

Yıldızlı buluşma
İşadamı eşi Adnan Şen ile ABD'de yaşayan Begüm Şen, dünyaca ünlü yıldızlarla dost oldu. Sık sık Los Angeles'taki VIP partilere katılan , önceki gün de eşiyle 'de otel sahibi olan bir arkadaşının lüks malikanesindeki yeni yıl davetine gitti. Şen çifti, dünyaca ünlü Alman model, Heidi Klum ile bir araya geldi.

Sosyetik , davet boyunca 45 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği ile moda üzerine sohbet etti. Hayranı olduğu ünlü mankenle bir araya geldiği için çok mutlu olan Şen, bu anı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Begüm Hanım, eşi ve 'la pozunu da 'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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