Yıldızlı buluşma

İşadamı eşi Adnan Şen ile ABD'de yaşayan Begüm Şen, dünyaca ünlü yıldızlarla dost oldu. Sık sık Los Angeles'taki VIP partilere katılan Begüm Hanım, önceki gün de eşiyle ABD'de otel sahibi olan bir arkadaşının lüks malikanesindeki yeni yıl davetine gitti. Şen çifti, dünyaca ünlü Alman model, Heidi Klum ile bir araya geldi.
Sosyetik Begüm Şen, davet boyunca 45 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği ile moda üzerine sohbet etti. Hayranı olduğu ünlü mankenle bir araya geldiği için çok mutlu olan Şen, bu anı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Begüm Hanım, eşi ve Heidi Klum'la pozunu da Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Sosyetik Begüm Şen, davet boyunca 45 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği ile moda üzerine sohbet etti. Hayranı olduğu ünlü mankenle bir araya geldiği için çok mutlu olan Şen, bu anı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Begüm Hanım, eşi ve Heidi Klum'la pozunu da Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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