Halit Ergenç, 'Muhteşem Yüzyıl'daki performansıyla şöhretini artırdı. Adını dünyaya tanıttı. Yabancı yapımcılardan da teklif aldı. Geçtiğimiz ay ise Fas filmi 'Casablanca'da rol almak için anlaşma yaptı. Projeden yaklaşık bir milyon dolar alacağı iddia edilen Ergenç, geçtiğimiz gün soluğu Fas'ta aldı. Filmin çekimlerine başladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.