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Usta oyuncu çekim ''lında

Usta oyuncu çekim Faslında
Halit Ergenç, 'Muhteşem Yüzyıl'daki performansıyla şöhretini artırdı. Adını dünyaya tanıttı. Yabancı yapımcılardan da teklif aldı. Geçtiğimiz ay ise filmi 'Casablanca'da rol almak için anlaşma yaptı. Projeden yaklaşık bir milyon dolar alacağı iddia edilen Ergenç, geçtiğimiz gün soluğu Fas'ta aldı. Filmin çekimlerine başladı.
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