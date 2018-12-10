Reklamlar bitti

Adı rol arkadaşı Onur Tuna ile anılan Sevda Erginci'nin gerçek aşkı ortaya çıktı. Erginci, önceki akşam oyuncu Yılmaz Kunt'la Nişantaşı'nda el eleydi.
Erginci'nin Tuna ile aşk dedikodusuna sessiz kalıp Kunt'la görüntülenmesi ise dizinin reklamı için yapılan bir hamle olarak yorumlandı.
GERÇEK SEVDASI TİMUR!
El ele Nişantaşı sokaklarında yürüyen ikili, objektifleri görünce birbirinden uzaklaştı.
DOĞAN SAVAŞ
Erginci'nin Tuna ile aşk dedikodusuna sessiz kalıp Kunt'la görüntülenmesi ise dizinin reklamı için yapılan bir hamle olarak yorumlandı.
GERÇEK SEVDASI TİMUR!
El ele Nişantaşı sokaklarında yürüyen ikili, objektifleri görünce birbirinden uzaklaştı.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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