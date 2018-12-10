Reklamlar bitti

rol arkadaşıile anılangerçek aşkı ortaya çıktı. Erginci, önceki akşamNişantaşı'nda el eleydi.Tuna ile aşk dedikodusuna sessiz kalıp Kunt'la görüntülenmesi ise dizinin reklamı için yapılan bir hamle olarak yorumlandı.El ele Nişantaşı sokaklarında yürüyen ikili, objektifleri görünce birbirinden uzaklaştı.