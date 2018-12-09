Şapkaya el koydu

Aşkları tam gaz süren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, önceki akşam Kuruçeşme'de objektife takıldı. Araçlarına binip evlerinin yolunu tutan bir aylık aşıklardan Kıratlı'nın Akçıl'ın şapkasını takması dikkat çekti. Bu görüntü, "Burcu, Sinan'ın kalbine de şapkasına da el koydu" dedirtti.



Doğan SAVAŞ