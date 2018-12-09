Şapkaya el koydu

Aşkları tam gaz süren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, önceki akşam Kuruçeşme'de objektife takıldı. Araçlarına binip evlerinin yolunu tutan bir aylık aşıklardan Kıratlı'nın Akçıl'ın şapkasını takması dikkat çekti. Bu görüntü, "Burcu, Sinan'ın kalbine de şapkasına da el koydu" dedirtti.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.