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  • 09.12.2018
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Şapkaya el koydu

Şapkaya el koydu
Aşkları tam gaz süren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, önceki akşam Kuruçeşme'de objektife takıldı. Araçlarına binip evlerinin yolunu tutan bir aylık aşıklardan Kıratlı'nın Akçıl'ın şapkasını takması dikkat çekti. Bu görüntü, "Burcu, Sinan'ın kalbine de şapkasına da el koydu" dedirtti.

Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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