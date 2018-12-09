Komedinin yanı sıra mutfakta da hünerli olan Şahan Gökbakar, yemek aşkını eşi Selin Gökbakar'ın doğum günü için hazırladığı sürprize de yansıttı. Mutlu evlilikleriyle herkesi imrendiren Gökbakar, eşine yine güzel bir jest yaptı.
EL EMEĞİ HEDİYE
Ünlü komedyen, Selin Gökbakar'ın 32. yaş günü için minik oğlu Deniz Efe ile resim yaptı. Gökbakar, 3 yaşındaki oğluyla çizdiği balık resmini de makarnalarla süsledi. Başarılı komedyen, üzerinde 'Canım anneme' yazılı resmi de şu notu düşerek paylaştı: "Oğlumla beraber elişi faaliyeti yaptık. Tabii ki kraliçemiz güzel anneye baba-oğul, bir hediye hazırladık." Gökbakar'ın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken Selin Hanım'a tebrik mesajları geldi. Şahan Gökbakar'ın oğluyla birlikte hazırladığı makarnalı resim ise "İştah kabartan tablo" esprisi yaptırdı.
EL EMEĞİ HEDİYE
Ünlü komedyen, Selin Gökbakar'ın 32. yaş günü için minik oğlu Deniz Efe ile resim yaptı. Gökbakar, 3 yaşındaki oğluyla çizdiği balık resmini de makarnalarla süsledi. Başarılı komedyen, üzerinde 'Canım anneme' yazılı resmi de şu notu düşerek paylaştı: "Oğlumla beraber elişi faaliyeti yaptık. Tabii ki kraliçemiz güzel anneye baba-oğul, bir hediye hazırladık." Gökbakar'ın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken Selin Hanım'a tebrik mesajları geldi. Şahan Gökbakar'ın oğluyla birlikte hazırladığı makarnalı resim ise "İştah kabartan tablo" esprisi yaptırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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