Miami buluşması

İşadamı eşi Ozan Baran'la Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, önceki gün sosyetik Ayşegül Dinçkök ile bir araya geldi. Art Basel Sanat Fuarı için Miami'de olan Dinçkök, yakın dostu Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran'la hasret giderdi. Yalçın, eşi ve Ayşegül Hanım'la geçirdiği keyifli anları da Instagram'da paylaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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