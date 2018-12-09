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  • 09.12.2018
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'in başı basını ile dertte!

’in başı ülkesi ’daki haberlerle dertte! ’la boşanması ve Sadettin Saran’la aşkı hakkında basınında pek çok haber yapılan Jahovic’in şimdi de masraflarını Saran’ın üstleneceği öne sürüldü. Emina, iddiayı ‘Bıktım’ diye yalanlayıp isyan etti.



Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in keyfi, yine ülkesi Sırbistan'daki haberlerle kaçtı. Sırbistan'da yayımlanan Blic dergisi, 15 Ocak 2019'da 37 yaşına girecek olan Jahovic'in doğum günü için aşkı Sadettin Saran'ın kesenin ağzını açtığını iddia etti. Dergide yer alan iddiaya göre Musti ile 11 yıllık evliliğini bitirdikten sonra gönlünü Saran'a kaptıran Sırp şarkıcı, yılbaşındaki konseri nedeniyle doğum günü hazırlıklarıyla ilgilenmek için vakit bulamadı. Bunun üzerine 5 aylık aşkı Saran, devreye girdi.
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