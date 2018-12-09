eski eşikeyfi, yine ülkesihaberlerle kaçtı. Sırbistan'da yayımlanandoğum günü için aşkıkesenin ağzını açtığını iddiaetti. Dergide yer alan iddiaya göreevliliğini bitirdikten sonrakaptıranyılbaşındakikonseri nedeniyle doğum günü hazırlıklarıylailgilenmek için vakit bulamadı. Bunun üzerine5 aylık aşkı Saran, devreye girdi.