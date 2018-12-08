Yılbaşında piyango Kenan’a vurdu

bu yılbaşındaatacak. Kariyeri boyunca yılbaşı akşamısahne alacak olan ünlü popçu,cebini doldurmuş girecek.Luxury Belek'te sahne alacak olan Doğulu'nunolduğu konuşuluyor. Doğulu, bu paranın 100 bin lirasını orkestrasına dağıtıpda kendi alacak.