Yılbaşında piyango Kenan’a vurdu

Kenan Doğulu, bu yılbaşında bir ilke imza atacak. Kariyeri boyunca yılbaşı akşamı ilk kez Antalya'da sahne alacak olan ünlü popçu, 2019'a cebini doldurmuş girecek.
Granada Luxury Belek'te sahne alacak olan Doğulu'nun sahne ücretinin 750 bin lira olduğu konuşuluyor. Doğulu, bu paranın 100 bin lirasını orkestrasına dağıtıp 650 bin lirasını da kendi alacak.
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